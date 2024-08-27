Книга про обличчя війни, – Залужний опублікував щемливий пост про книгу "Лемберґ" і матерів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав книгу "Лемберґ. Мамцю, ну не плач". Її авторкою є Олена Чернінька, яка шукає зниклого на війні сина.

Свій відгук про книгу Залужний оприлюднив у соцмережах. Він розповів, що ця книга про справжнє обличчя війни.

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Залужний показав книгу "Лемберґ. Мамцю, ну не плач"

"У моїх руках книга, написана мамою, яка проходить через найважче з можливих випробувань – пошуки сина", – зазначив він, показавши фото книги "Лемберґ. Мамцю, ну не плач", яку написала письменниця Олена Чернінька.



Залужний показав книгу "Лемберґ. Мамцю, ну не плач" / Фото Валерія Залужного

Авторка є матір’ю, яка шукає зниклого на війні сина. Так, Залужний вирішив своєю публікацією підтримати її, а також інших жінок, яких спіткала подібна доля.

"Цією публікацією я просто хочу її підтримати і нагадати про біль, що з ним живуть тисячі матерів, які, як пані Олена, віддали на боротьбу за Україну найдорожче – своїх дітей. Вони чекають, вони втрачають, вони плачуть. Мабуть, неможливо висушити ці сльози. Але так хочеться це зробити – бодай на хвилину забрати їхній біль", – ідеться в пості Залужного.

Посол також наголосив, що ця книга демонструє справжнє обличчя війни.

Лемберґ. Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя. Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга про справжніх – справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну. І саме завдяки справжнім вона у нас є,

– написав Валерій Залужний.

Дипломат також додав, що ця книга передає материнські почуття. Так, наприкінці свого допису Валерій Залужний закликав берегти своїх мам.

"А ще ця книга про материнську любов. Сини і доньки мають знати про неї. Це не просто почуття – це постійний душевний зв'язок і відповідальність перед собою за свою дитину. Вона назавжди мама... навіть коли син залишився лише в її спогадах і серці. Вона продовжує бути мамою... Для неї він завжди дитина. На кожній сторінці. У кожному слові. У самому серці. Адже вона Мама. Бережіть своїх мам!" – написав Залужний.