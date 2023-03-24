А потім була "Москва": Залужний показав, як ЗСУ торік вдарили по кораблях Росії у Бердянську

Рівно рік тому, 24 березня 2022 року, ЗСУ завдали удару по кораблях Росії в окупованому Бердянську. Українські воїни потопили одне судно та ще три пошкодили.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через рік після атаки показав відео, як українські військові завдали удару по кораблях окупантів у порту Бердянська.

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ЗСУ потопили "Саратов" у Бердянську

Група російських кораблів прибула у порт окупованого Бердянська 21 березня 2022 року для вивантаження техніки та десанту.

Залужний написав, що 24 березня 2022 року Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Унаслідок цього великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" – отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.

Як ЗСУ завдали удару по кораблях Росії в окупованому Бердянську: відео

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді,

– йдеться у повідомленні.

Після удару по кораблях Росії в Бердянську до моменту знищення флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера "Москва" лишався 21 день.

У Севастополі офіційно підтвердили втрату корабля "Саратов"

У Севастополі командування Чорноморського флоту Росії офіційно визнало втрату Великого десантного корабля "Саратов", який потрапив під обстріл ЗСУ у порту Бердянська 24 березня 2022 року.

Командир Кримської ВМБ ЧФ РФ Фелікс Меньков повідомив, що, крім корабля, Росія втратила особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Кунніков".

Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що корабель "Саратов" вдалося знищити за допомогою агентів у Росії. Він пояснив, що завдяки своїм розвідувальним можливостям Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди.

Зокрема, удар по ворожому кораблю у Бердянську завдали саме тоді, коли до нього підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами. Це відбулося зранку 24 березня.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 березня 2023 року Росія втратила 18 кораблів і катерів.