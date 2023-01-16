Залужний представлятиме Україну на Військовому комітеті НАТО перед Рамштайном, – експерт
Джерело:Цензор.NET
Україну на засіданні Військового комітету – найвищого військового органу НАТО – представлятиме головнокомандувач Валерій Залужний.
Його присутність особливо важлива, оскільки на засіданні обговорюватимуть постійну підтримку України з боку НАТО. Про це повідомляє політичний експерт Тарас Загородній у своєму блозі.
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"18 – 19 січня 2023 року в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету – найвищого військового органу НАТО. Засідання особисто проведе адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету. До участі запрошені всі керівники генеральних штабів Збройних сил Альянсу. Тобто спілкуватимуться військові, а не чиновники та політики. За інформацією моїх джерел, Україну на цьому заході буде представляти головком Валерій Залужний, який брав участь у подібних попередніх зустрічах. Це ще одне свідчення про зростаючу роль України для НАТО", – пише Загородній.
Тарас Загородній зазначає, що засідання Військового комітету НАТО відбувається напередодні чергового Рамштайну, що пройде 20 січня. Це не є випадково і незабаром можна очікувати на важливі новини.
"У програмі засідання Військового комітету окремим блоком обговорюватимуть постійну підтримку України з боку НАТО. І це важливо, що особисто Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний буде представляти українську сторону. Він нещодавно у своїй статті озвучив, що потрібно Україні для перемоги у війні", – резюмує Загородній.
Чому Україна де-факто є членом НАТО
- Повномасштабний напад Росії на України повпливав на думку західних лідерів. Донедавна країни-члени НАТО розцінювали військову допомогу нашій державі як ескалацію конфлікту. Та стурбованість, яку висловлювали світові лідери, змінилась на реальну допомогу та передачу зброї.
- Глава Міноборони Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки навесні і Україна, і Росія готуються до нових наступів. "Україна стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати", – наголосив міністр.
- Натомість Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО – це паралельний шлях, який потрібно вирішувати окремо.