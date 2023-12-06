Розчулив до сліз: Залужний привітав із Миколаєм дівчинку-волонтерку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 6 грудня зробив сюрприз дівчинці-волонтерці просто у прямому ефірі. Привітав її з Днем святого Миколая, чим розчулив її та маму майже до сліз.

Волонтерка Тетяна Портянко має розряд із шашок і своєю віртуозною грою вже зібрала чимало коштів на ЗСУ. Також вона народилася у Звягелі (колишній Новоград-Волинський), як і Валерій Залужний.

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Тетянка, вітаю, мені надзвичайно приємно брати участь у цьому дійстві. І ще мені дуже приємно, що ти моя землячка. Ти – велика молодець! І дуже чудово, що ми з одного міста та прославляємо свою країну, тому вітаю тебе зі святом! Бережи себе, успіхів тобі і перемог,

– сказав Залужний.

Що відомо про юну волонтерку

Дівчинка нині живе в Києві, а у Звягелі в неї бабуся – журналістка Лариса Герус, до якої онука приїжджала у гості й тут грала в шашки, аби зібрати гроші для ЗСУ.

Минулого року дівчинка зібрала для ЗСУ 100 тисяч гривень, граючи у шахи.



Тетяна Портянко збирає гроші для ЗСУ граючи у шахи / Фото соцмережі

Ведучі програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін та Людмила Барбір передали Тетяні шахи та прапор України з автографом Валерія Залужного.