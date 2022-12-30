Ми не обирали війну, але ми прийняли бій, – Залужний привітав українців із Новим Роком і Різдвом

30 грудня 2022, 20:48
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Валерій Залужний

Важкий для всіх українців 2022 рік підходить до завершення. Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з прийдешніми святами.

Залужний впевнений, що наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії. За його словами, сам Бог на нашому боці.

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Привітання Залужного

Головнокомандувач наголосив, що цьогорічне Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте Залужний впевнений, що українцям вистачить сил здолати ворога, адже "у боротьбі народжується Нація".

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!
– сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з прийдешніми святами: відео

Зазначимо, що кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль писав у своєму телеграм-каналі, що за умови відсутності атак аварійних відключень на Новий Рік не буде. Проте українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у новорічну ніч.

Як комендантська година діятиме у різних областях України в новорічну ніч

  • місто Київ – з 23:00 до 5:00
  • Вінницька область – з 00:00 до 5:00
  • Волинська область – з 00:00 до 5:00
  • Дніпропетровська область – з 23:00 до 5:00
  • (Синельниківський та Нікопольський райони – з 21:00 до 6:00)
  • Донецька область – з 21:00 до 5:00
  • Житомирська область – з 00:00 до 5:00
  • Закарпатська область – відсутня комендантська година
  • Запорізька область – з 23:00 до 5:00
  • Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00 (з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року)
  • Київська область – з 23:00 до 5:00
  • Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00
  • Луганська область – з 21:00 до 5:00
  • Львівська область – з 00:00 до 5:00
  • Миколаївська область – з 22:00 до 6:00
  • Одеська область – з 23:00 до 5:00
  • Полтавська область – 23:00 до 5:00
  • Рівненська область – з 00:00 до 5:00
  • Сумська область – з 23:00 до 5:00
  • Тернопільська область – з 23:00 до 5:00
  • Харківська область – з 23:00 вечора до 5:00 ранку (водночас остаточне рішення наразі не ухвалили)
  • Херсонська область – з 19:00 до 6:30
  • Хмельницька область – з 00:00 до 5:00
  • Черкаська область – з 23:00 до 5:00
  • Чернівецька область – з 23:00 до 5:00
  • Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.

Автор: Анна Романюк