Ми не обирали війну, але ми прийняли бій, – Залужний привітав українців із Новим Роком і Різдвом
Джерело:Валерій Залужний
Важкий для всіх українців 2022 рік підходить до завершення. Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з прийдешніми святами.
Залужний впевнений, що наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії. За його словами, сам Бог на нашому боці.
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Привітання Залужного
Головнокомандувач наголосив, що цьогорічне Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте Залужний впевнений, що українцям вистачить сил здолати ворога, адже "у боротьбі народжується Нація".
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!
– сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з прийдешніми святами: відео
Зазначимо, що кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль писав у своєму телеграм-каналі, що за умови відсутності атак аварійних відключень на Новий Рік не буде. Проте українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у новорічну ніч.
Як комендантська година діятиме у різних областях України в новорічну ніч
- місто Київ – з 23:00 до 5:00
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00
- Волинська область – з 00:00 до 5:00
- Дніпропетровська область – з 23:00 до 5:00
- (Синельниківський та Нікопольський райони – з 21:00 до 6:00)
- Донецька область – з 21:00 до 5:00
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00
- Закарпатська область – відсутня комендантська година
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00 (з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року)
- Київська область – з 23:00 до 5:00
- Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00
- Луганська область – з 21:00 до 5:00
- Львівська область – з 00:00 до 5:00
- Миколаївська область – з 22:00 до 6:00
- Одеська область – з 23:00 до 5:00
- Полтавська область – 23:00 до 5:00
- Рівненська область – з 00:00 до 5:00
- Сумська область – з 23:00 до 5:00
- Тернопільська область – з 23:00 до 5:00
- Харківська область – з 23:00 вечора до 5:00 ранку (водночас остаточне рішення наразі не ухвалили)
- Херсонська область – з 19:00 до 6:30
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00
- Черкаська область – з 23:00 до 5:00
- Чернівецька область – з 23:00 до 5:00
- Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.