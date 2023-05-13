Це зупинило б будь-яку країну, – Залужний про шалені втрати Росії

Російські окупаційні війська зазнають шалених втрат. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що це зупинило б будь-яку країну, але в Росії людське життя нічого не вартує.

Залужний у проєкті Дмитра Комарова наголосив, що росіяни прийшли свідомо. Вони зазнають зараз там шалених втрат. Зокрема на Донецькому оперативному напрямку та в районі Бахмута.

До речі Залужний зізнався, що постійно читає та слідкує за одним російським воєначальником

Мета росіян – вбивати українців

Головнокомандувач додав, що російські загарбники продовжують іти на війну, щоб убивати українців. Це їхня мета. При цьому відбувається це все у 21 столітті.

Окупанти діють як орда. Їх не зупиняють навіть величезні втрати серед своїх.

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну зупинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє,

– дивується Залужний.

Таким чином можна дійти висновку, що найдешевше в цій країні – людське життя. В Україні же навпаки – це найдорожче.

Нас чекає довгий шлях

Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових. Втратили дуже багато людей, кадрових командирів.

Залужний вважає, що на Україну чекає складний і довгий шлях до перемоги. Українських людей він називає "феноменом" – на них тримається держава