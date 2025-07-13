Невдовзі буде відновлення збалансованості між обороною та наступом, – Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ вважає, що протягом двох років можна очікувати відновлення паритету в обороні та наступі. Це дозволить проводити ефективні наступальні дії на полі бою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на уривок із передмови, яку Залужний написав восени 2024 року до книги журналіста УП Романа Романюка "Чим воюватимуть у Третій світовій".

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Що каже Залужний про рівність між обороною та наступом?

Валерій Залужний вважає, що протягом найближчих двох років буде відновлення рівності між обороною тв наступом.

Згідно з раніше виведеною логікою, найперше, чого ми можемо очікувати в найближчі два роки, це беззаперечне відновлення паритету в обороні й наступі, що дозволить знову проводити ефективні наступальні дії на полі бою,

– написав дипломат.

За його словами, це стане можливим через певні тенденції, зокрема: