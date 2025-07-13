Невдовзі буде відновлення збалансованості між обороною та наступом, – Залужний
- Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прогнозує відновлення паритету в обороні і наступі протягом двох років, що дозволить ефективні наступальні дії.
- Це стане можливим через тенденції, такі як розвиток засобів знищення комплексів РЕБ, фізичне знищення засобів візуальної розвідки, розвиток високоточних засобів ураження та логістичні блокади.
- Залужний зазначає, що вплив РЕБ буде нівельовано переходом на альтернативні канали зв'язку, а розвиток технологій дозволить дистанційно знищувати сили противника.
Колишній головнокомандувач ЗСУ вважає, що протягом двох років можна очікувати відновлення паритету в обороні та наступі. Це дозволить проводити ефективні наступальні дії на полі бою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на уривок із передмови, яку Залужний написав восени 2024 року до книги журналіста УП Романа Романюка "Чим воюватимуть у Третій світовій".
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Що каже Залужний про рівність між обороною та наступом?
Валерій Залужний вважає, що протягом найближчих двох років буде відновлення рівності між обороною тв наступом.
Згідно з раніше виведеною логікою, найперше, чого ми можемо очікувати в найближчі два роки, це беззаперечне відновлення паритету в обороні й наступі, що дозволить знову проводити ефективні наступальні дії на полі бою,
– написав дипломат.
За його словами, це стане можливим через певні тенденції, зокрема:
- Вплив РЕБ на засоби розвідки й високоточну зброю скоріш за все буде нівельовано шляхом переходу на альтернативні канали зв'язку і передачі даних поза межами радіоелектронного спектра електромагнітних хвиль. Також на це вплине розвиток засобів знищення комплексів РЕБ. Це не призведе до зникнення РЕБ з поля бою, проте суттєво звузить спектр її ефективного застосування.
- Поява можливості фізичного знищення засобів візуальної розвідки противника, зокрема безпілотних авіаційних комплексів оперативного і тактичного рівнів, а також стаціонарних комплексів оптичного спостереження за допомогою дронів-перехоплювачів дронів всіх типів, а також лазерних технологій засліплення оптики.
- Масштабування, подальше здешевлення, збільшення радіуса дії та автономності високоточних засобів ураження, що дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння і військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу "вичавлювати" противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції.