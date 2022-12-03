Залужний обговорив з Міллі ризики через масовані ракетні атаки Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову важливу телефонну розмову. Цього разу з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний поговорив з Міллі

Під час дзвінка Залужний поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії. Він запевнив генерала, що всупереч складним умовам Україна продовжує боротьбу на шляху до Перемоги.

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Провів телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії,

– повідомив Залужний.

Під час телефонної розмови також торкнулися наступних тем:

оцінка ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії;

деталізація українських запитів в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони;

запевнення, що попри складні умови ведення бойових дій, Україна продовжує боротьбу до Перемоги.

Прогнози масованих ракетних обстрілів

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.

Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.

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