Залужний відповів, чи бачить "відлуння радянської армії" у лавах ЗСУ

Валерій Залужний досить різко висловився щодо відлуння "радянщини" в українській армії. Генерал зазначив, що цей феномен ще продовжує існувати в Збройних Силах.

Залужний також запевнив, що наша армія реформується і відходить від військових норм минулого. Однак він зауважив, що наразі це дуже складний процес.

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Залужний не терпить "радянщину" в ЗСУ

Головнокомандувач розповів, що радянська армія досить довгий час "жила" у військовому підході ЗСУ. Ба більше, за його словами, деякі відлуння періоду Радянського Союзу й досі лишаються серед українських солдатів.

Не до кінця вона завершила своє існування,

– підкреслив Залужний.

Попри це, генерал наголосив, що абсолютно не збирається терпіти "радянщину" у лавах ЗСУ. Тож якщо він особисто знайде представника радянської армії, то довго розбиратися не буде, навіть якщо ця людина обіймає високу військову посаду.

Під "радянщиною" Залужний мав на увазі управління та навчання військових за стандартами Радянського Союзу. Тобто, це армія, в якій закостеніла система управління, немає жодного зворотного зв'язку та діє жорстка ієрархія. Ця модель є доволі неефективно і це можна побачити на прикладі Росії, яка й досі користується радянськими методами організації своїх солдатів.

Наостанок Валерій Залужний сказав, що зараз на Сході України тривають важкі бої, тому процес реформування Збройних Сил трохи гальмується. Але він запевнив, що українське командування працює над тим, щоб наша армія максимально наблизилась до західних стандартів військового управління та ведення війни.

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