Залужний сказав, за якої умови Україна може оголосити мобілізацію жінок

Валерій Залужний висловився про можливу мобілізацію жінок. Він переконаний, що цього не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде потреба.

Посол України у Великій Британії і головнокомандувач ЗСУ у відставці Валерій Залужний виступив у Chatham House. Його промова була присвячена актуальним викликам, які стоять перед Україною. Наприклад, колишній головком передчуває, що до Ірану, КНДР і Китаю долучаться й інші країни, а отже, в України побільшає ворогів.

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Коли Україна може мобілізувати жінок

Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок,

– сказав Валерій Залужний.

Тож призов жінок може стати реальністю, якщо буде потреба. Але слід попрацювати, щоб не допустити цього.

Також ексголовком упевнений, що Зеленський робить усе правильно, пропонуючи партнерам план перемоги. Адже Києву потрібна сила, щоб давати відсіч ворогові.

А от на Курщині Україна – "найактивніший діяч розвитку військової науки".