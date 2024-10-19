Істеричні конвульсії ворогів лише підтверджують, що ми на правильному шляху, – Залужний

Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач Збройних Сил України, а нині Посол у Великій Британії, висловив свою вдячність після нещодавнього візиту до Chatham House та зауважив, що реакція ворога є свідченням того, що Україна на правильному шляху і дипломатичні зусилля не марні.

Залужний подякував Бронвен Меддокс та Chatham House за запрошення та зазначив, що "досі перебуває під враженнями".

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Реакція ворога показова

Він подякував за шалену підтримку тисяч людей в інтернеті і в соціальних мережах, які усім серцем переживають за Україну і шукають їй не тільки миру а й Перемоги. Водночас він вважає, що реакція ворога теж показова.

"Я задоволений і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху. Вони нас бояться", – резюмував він.

Він також зазначив, що саме Chatham House має запобігти війнам, а тому вважає, що його виступ має величезне символічне значення.

Значить світ задумався про війну. Значить війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть,

– додав Валерій Залужний.

Довідково. Валерій Залужний виступив у Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) у Великій Британії у четвер, 17 жовтня, де розповів про поточну ситуацію на полі бою, геополітичну ситуацію у світі та умови завершення війни.