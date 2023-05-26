Залужний – здоровий, енергійний і рішучий: у головнокомандувача назвали мету російських фейків

Російські пропагандисти упродовж кількох тижнів розганяли абсолютно дику дезінформацію про важке поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Це було максимально дивно.

Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба. За його словами, Валерій Залужний абсолютно здоровий.

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Він продовжує енергійно та рішуче керувати Збройними Силами України. Триває активна робота зі знищення російських окупантів.

Залужний ухвалює рішення, які необхідні для повного визволення нашої території від ворожих окупаційних військ та забезпечення безпеки в майбутньому,

– підкреслив Дзюба.

Чому окупанти розганяли цей фейк

Як наголосив Дзюба, коли починався етап активних дій у стратегічній оборонній операції, яку часто називають контрнаступом, усі військові просили про режим інформаційної тиші. Це дозволяє зробити такі умови, за яких дії ЗСУ можуть бути максимально ефективними.

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Окупанти не знають, що саме Збройні Сили України робитимуть в майбутньому. Тому намагаються у всякий спосіб вивідати ці дані та зрозуміти, який крок буде наступним. Задля цього вони навіть вкидають абсурдні фейки про українське військове командування.

Ці фейки обумовлені тим, що вони не мають розуміння щодо подальших наших дій. І хочуть почути хоча б якусь інформацію. Хоча б щось, що буде далі. Тому так часто такі вкиди робляться. Це – і дезінформація, і провокація,

– підкреслив Дзюба.

Росіяни розганяли фейки про Залужного: коротко