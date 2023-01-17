Залужний зустрівся в Польщі з генералом Міллі
Джерело:телеграм Валерія Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побачився з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Їхня перша особиста зустріч відбулася в Польщі.
Попередня розмова генералів була 3 січня. Тоді Залужний розповів Міллі, що за кілька днів нового року російські окупанти завдали 14 ударів крилатими ракетами й використали 94 іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136" проти України.
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Залужний зустрівся з Міллі
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що 17 січня в Польщі відбулася його перша особиста зустріч із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу,
– зазначив Залужний.
Нагадаємо, що під час попередньої розмови генерали обговорили ключові питання щодо перебігу війни в Україні, зокрема:
- потреби Сил оборони для боротьби з агресором;
- поточну ситуацію на передовій;
- обстріли росіянами українських міст;
- ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Міллі відвідав українських бійців, які тренуються з військами США
Міллі вперше відвідав полігон Графенвер у Німеччині після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Туди скерували український батальйон із понад 600 солдатів. Вони протягом 6 тижнів разом з військовими США навчатимуться, як розмістити танки, артилерію та іншу зброю, аби максимізувати їхній ефект перед очікуваним контрнаступом.
Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно,
– заявив Міллі під час зустрічі з командирами.
Міллі підкреслив, що навчання на полігоні Графенвер добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.
Генерал провів трохи менш як дві години у таборі "Херсон" – частині бази, яку назвали на честь українського міста. Проходячи полігоном, Міллі жартував із солдатами, а також розпитував про їхній бойовий досвід і розповідав про військову місію.
У розмові з репортерами генерал сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги Силам оборони.