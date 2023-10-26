Обговорили наступальні операції: Залужний зустрівся з командувачами армій США і Великої Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з партнерами зі США та Великої Британії. Вони обговорили низку важливих питань, серед яких – наступальні операції Сил оборони.

Так, Залужний зустрівся з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

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Що обговорили під час зустрічі

Під час зустрічі Залужний розповів про ситуацію на полі бою, які напрямки зараз найскладніші, а також проаналізував ймовірні плани противника. Крім того, командувачі обговорили наступальні й оборонні операції ЗСУ.

Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об’єктів критичної інфраструктури,

– повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував союзникам за підтримку та допомогу.

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Залужний відвідав Херсонщину

Володимир Зеленський та Валерій Залужний 20 жовтня відвідали Херсонську область. Президент України під час візиту разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним провів нараду з військовими. У ній взяли участь також начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов.

Крім того, Зеленський також заслухав доповідь Залужного щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.

Напередодні, 18 жовтня, Залужний також побував на 2 напрямках фронту, де ворог найактивніше штурмує позиції ЗСУ. Зокрема – під Авдіївкою. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з командувачами й командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також Залужний побував й на Куп’янському напрямку.