"Три роки тому я не помилився": Залужний виклав символічне відео

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виклав відео трирічної давнини. Тоді він виступив на пам'ятному заході, присвяченому обороні Дебальцевського плацдарму. І три роки потому його слова актуальні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Валерія Залужного.

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Навіщо Залужний виклав старе відео

Як зауважив колишній головком, він не помилився, коли 18 лютого 2022 року говорив, що ворог біля кордонів. У відео можна чути його слова про те, що росіяни стягнули 100 тисяч солдатів до кордону з Україною, влаштовують терор на окупованих територіях і готуються брати в заручники жінок і дітей, обстрілюють садочки, школи та житлові квартали з важкого озброєння.

Три роки тому Залужний пояснив, що таким чином росіяни хочуть залякати українців і зламати їхню волю до перемоги. Та українці вже стали іншими.

Тепер же він нагадав свою промову і закликав об'єднатися.

За цей час ми пройшли багато. Ми разом раділи успіхам і втрачали найдорожче. В горі піднімали голову і продовжували боротьбу. Як і тоді, так і зараз я говорю: ми не злякаємось і будемо боротися до кінця. Як і тоді, так і зараз я говорю: час об'єднатися. Навколо пам'яті тих, хто поліг на цій війні. Навколо віри в нашу Свободу. І навколо віри в нашу Перемогу,

– написав Залужний.

Дивіться відео виступу Залужного 18 лютого 2022 року

Залужний натякнув на "Мінськ-2"

18 лютого минає 10 років із моменту завершення боїв на Дебальцевському плацдармі. Тоді Сили АТО контролювали Дебальцеве, а росіяни хотіли вирівняти лінію фронту та зрізати Дебальцевський виступ. Бої за плацдарм стали одним з найбільших зіткнень на Донбасі. Найгостріша фаза тривала майже місяць, з 25 січня до 18 лютого 2015 року. Паралельно в Білорусі тривав переговорний процес, який завершився 12 лютого підписанням "Мінська-2".

У ніч 18 лютого ЗСУ розпочали масовий відхід. Російська пропаганда подала це як втечу, але замовчала, що українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Бахмута (тоді ще Артемівська), Краматорська і навіть подальший рух бойовиків у напрямку Харкова.

Актуалізацією старого відео Валерій Залужний провів паралелі з "Мінськом-2". 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді розпочалися переговори між Росією та США. Тож слова Залужного про те, що українці вже зовсім інші та мають волю до перемоги, можна вважати символічними.