У Міноборони пояснили, чого добивається Росія, оголошуючи Залужного в розшук

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Валерія Залужного та Олександра Сирського. Подібними рішеннями росіяни хочуть відвернути увагу від власних злочинних дій.

Ще у 2014 році такі вкиди Росії могли спрацювати. Зокрема й на міжнародну спільноту. Однак зараз ситуація зовсім інша. Тепер Росії ніхто не вірить. Про це 24 Каналу розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України.

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Провокації росіян повторюються

Ще буквально тиждень тому російська пропаганда ширила інформацію про те, що Головнокомандувач ЗСУ буцімто отримав поранення. Однак чутки в Росії варіювались – дехто говорив навіть про його смерть. Звісно ж, усі подібні заяви не відповідали дійсності.

А вже 30 травня Валерія Залужного та Олександра Сирського оголосили в розшук. Росія намагається вести інформаційну війну будь-якими способами.

Наша єдина офіційна позиція, що Росія веде проти нашої держави з 2015 року. В контексті цих дій вони використовують все: ІПСО, інформаційні війни тощо. Це комплекс різних заходів,

– зауважила Ганна Маляр.

Варто нагадати, що у 2014 – 2015 роках у Росії відкривали кримінальні провадження проти українських командувачів. Тож така ідея не є новою для країни-терориста.

"Це інформаційна операція. З одного боку я вважаю, що вона не досягне своєї мети, а з іншого боку – ми повинні протидіяти цьому", – наголосила заступниця міністра оборони.

Росія, безумовно, намагається чинити психологічний тиск на наших військових та деморалізувати їх такими інформаційними вкидами. Однак з їхнього боку — це помилка. Якщо українські військовослужбовці воюють проти армії, значно більшої за кількістю людей та зброї, то це означає, що психологічно зламати цих людей – безперспективна справа.

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Велика війна оголила обличчя Росії

У Росії прагнуть розпочати дискусію в інформаційному просторі з приводу того, що не лише їхні військові чинять воєнні злочини, але й нібито українські. Метою цього є нівелювання або ж зменшення ролі України як жертви агресивної війни.

Якщо ж у 2014 році міжнародна спільнота була частково неоднорідною, росіянам вдавалося закидувати "вудочку" подібними дискусіями.

Навіть я як юрист-експерт доводила міжнародній спільноті, чому немає складу злочину проти людяності чи воєнних злочинів,

— зазначила Маляр.

Натомість зараз ситуація докорінно змінилась. Немає дискусій про вину та звинувачення Росії, тому що її злочинні дії очевидні.

Росія стала надзвичайно "токсичною" державою на міжнародному рівні. Тому довіри до їхніх слів та звинувачень немає. Хоч за інерцією країна-агресорка досі намагається просунути власні наративи та запустити подібні дискусії в інфопростір.

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