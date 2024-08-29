ФБР показало, з якої зброї стрілець здійснив замах на Трампа

ФБР оприлюднило нові фото зброї, з якої Томас Крукс стріляв у Дональда Трампа під час мітингу у липні. Бюро показало рюкзак і вибухівку, які нападник мав у своїй машині.

Фото показали після того, як представники ФБР поділилися новими деталями щодо інтернет-пошуків Томаса Крукса за кілька днів до стрілянини у Дональда Трампа. Слідчі намагаються зрозуміти хід думок нападника.

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З якої зброї стріляв Томас Крукс у Дональда Трампа

На оприлюднених знімках зображено складаний приклад, який, на думку слідчих, міг бути використаний для приховування гвинтівки на місці злочину.



Зброя, з якої стріляв Томас Крукс / Фото ФБР



Рюкзак і вибухівку Крукса / Фото ФБР

Нагадаємо, що 20-річний Томас Крукс 13 липня намагався вбити Дональда Трампа. Нападник влучив кулею у вухо політика. Також в результаті замаху отримали поранення двоє з глядачів передвиборчого мітингу, одна людина загинула.

Відомо, що Томас Крукс ретельно готувався до замаху на Дональда Трампа. Однак ФБР ще не визначило, що спонукало нападника скоїти замах.