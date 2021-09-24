Замах на Шефіра допоможе розслідувати ФБР

США надасть українським правоохоронцям допомогу в розслідуванні замаху на Сергія Шефіра. У Вашингтоні підтвердилисвої наміри посприяти аналізу цієї резонансної справи.

На прохання про допомогу відгукнулося Федеральне бюро розслідувань США. Принаймні про це ЗМІ повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Тим часом У МВС припустили, що винних в замаху на Шефіра можуть не знайти

США допоможуть у розслідуванні

Раніше Євген Єнін зазначав, що Штати погодилися допомогти у розслідуванні справи замаху на помічника українського президента. Наразі він уточнив, що йдеться про ФБР.

Допомога від ФБР (буде надана),

– повідомив Єнін.

Втім, інших подробиць допомоги заступник міністра не уточнив.

Раніше Єнін поінформував, що МВС отримало підтвердження від американських колег про надання допомоги українським правоохоронцям для забезпечення максимально оперативного розкриття злочину, однак не уточнив, який саме орган висловив таку готовність.

Цього вечора (22 вересня – 24 канал) ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину,

– сказав заступник міністра.

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