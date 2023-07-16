Дуже спокійні, як для тих, кого хотіли вбити, – політолог розібрав "замах" на Симоньян і Собчак

У Росії заявили, що нібито ФСБ попередила "замах" з "українським слідом" на пропагандистку Маргариту Сімоньян і скандальну політикиню Ксенію Собчак. Помітно, що так звані "жертви" не поводяться, як ті, кого намагались вбити.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, вкид про "замах" на пропагандисток – це картинка для російського народу.

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Планові заходи ФСБ

Лісний зазначив, що такий вкид може бути частиною планових заходів ФСБ, адже їм потрібно розповідати росіянам про якісь "теракти". Також цей факт дуже дивний, адже Собчак заявила, що не знала про підготовку "замаху".

Вони дуже спокійні, як для тих, яких хотіли вбити. З іншого боку, це картинка, якою дуже насичене інформаційне поле Росії. То Кадиров захворів, то одужав, то "мальчік в трусіках", то ці дві інформаційні хвойди нібито потрапили під "український меч правосуддя",

– сказав він.

Політолог вважає, що інформація про так званий "замах" ФСБ була спрямована саме на росіян. Однак для них Симоньян – не росіянка, а Собчак – "мажорка", тому їх російський народ не пошкодує.

Крім того, громадяни Росії можуть сприйняти, що ФСБ погано працює, адже на територію їхньої країни нібито проникли українські спецслужби. Пропагандистська машина Росії далеко не завжди ефективно працює.

Лісний про "замах" на Симоньян та Собчак: дивіться відео

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