Стрілянина у Трампа: спецкомісія Конгресу США викликає главу Таємної служби для роз'яснень

Після замаху на Дональда Трампа 13 липня наглядовий комітет Палати представників США запросив главу Таємної служби США Кімберлі Чітл. Вона має дати роз'яснення стосовно інциденту, що стався з експрезидентом США.

Комітет Палати представників з питань нагляду та підзвітності, який є головним слідчим органом Палати представників, запросив Чітл для свідчень стосовно замаху на Трампа на засідання на 22 липня.

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Конгрес вимагає роз'яснень від глави Таємної служби США

Голова комітету Джеймс Комер опублікував у соцмережі Х лист, на ім'я Чітл, в якому оголосив про початок розслідування замаху на вбивство Трампа. Главу Таємної служби США попросили добровільно з'явитися на засідання комітету в зазначену дату.

Американці вимагають відповіді щодо спроби вбивства президента Трампа,

– мовиться на сторінці комітету.

Главу Таємної служби США викликали "на килим" у Палату представників з приводу замаху на Трампа / Фото з акаунту наглядового комітету Палати представників США у соцмережі Х

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що члени Конгресу розпочнуть розслідування замаху на президента Трампа. Крім того, він повідомив, що до участі в майбутньому засіданні запрошені представники Федерального бюро розслідувань і Міністерства внутрішньої безпеки.

До слова, внаслідок замаху на кандидата у президенти від Республіканської партії США постраждали 2 людей, вони перебувають у важкому стані. Одна особа також загинула. У самого Трампа постраждало вухо.

Варто зазначити, що Дональд Трамп – не перший американський політик та лідер, на якого вчиняли замахи. Кого ще з президентів США намагалися вбити, які кейси з подібних інцидентів були успішними – читайте у матеріалі.