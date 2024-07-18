Діти з Уганди спародіювали замах на Трампа – кумедне відео

Ролик підлітків із тіктоку облетів увесь світ. Daily Mail присвятило йому цілу статтю на сайті, передає 24 Канал.

Відео, яке виклав хлопець на ім'я Блуд Уг, повністю відтворює замах на Трампа. Наразі воно вже недоступно в соцмережах, але багато хто встиг скачати його.

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Замах на Трампа відтворили діти з Уганди

Група дітей на чолі з тіктокером Блудом Угом показала, як далеко по всьому світу поширилися шокуючі зображення, які імітували хаотичні – і тепер сумнозвісні – сцени. Використовуючи дерев'яні гвинтівки та пюпітр із пластикових ящиків, угандійські діти сатирично відтворили стрілянину, коли дитина, що грає Трампа, підняла кулак у повітря і вигукнула: "Бийся",

– пише Daily Mail.

Там наводять коментарі користувачів, які вважають: ця відеопародія показує, що за подіями в Америці стежить увесь світ. І жартують, мовляв, діти-охоронці впоралися краще, ніж Секретна служба, яка допустила відкритий доступ на дах. То, може, доручити охорону Трампа їм?

Момент замаху на Трампа, версія дітей з Уганди: дивіться відео

Помітно, що підлітки майстерно впоралися зі своїми ролями: в той час як "Трамп" спершу не розуміє, що відбувається, потім хапається за вухо, а відтак намагається надихнути своїх прихильників і підносить кулак, "охорона" швидко відводить його в безпечне місце, повсякчас оглядаючись. Діти тримають іграшкову зброю, до того ж події в ролику супроводжує звуковий ряд реального нападу на Трампа.



Охорона веде Трампа в безпечне місце після спроби замаху – пародія дітей з Уганди / Скриншот 24 Каналу

Окрім цього, перед "трибуною" стоять прихильники експрезидента. Коли вони чують "постріли", то нахиляються разом із "лідером республіканців", а коли "Трампа" виводять – кричать у паніці. Відомо, що під час справжнього замаху на Трампа загинув один з учасників мітингу та кілька людей дістали поранення.



Томас Метью Крукс стріляє у Трампа – пародія дітей з Уганди / Скриншот 24 Каналу

Останні новини про замах на Трампа

Трампа грає сам Блуд Уг. На його сторінці в тіктоці написано "президент юних тіктокерів". За сторінкою стежать майже 290 тисяч, а вподобайок там – ледве не три мільйони.

Американська розвідка попередила про загрозу нових замахів на експрезидента. Вона, імовірно, походить з Ірана.

А от рейтинг Байдена неочікувано виріс. Політологи пояснюють це так: в американців через замах на Трампа його кандидатура викликає відчуття небезпеки та хаос.