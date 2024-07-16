Демократам доведеться виправдовуватися: чи змусить Байдена замах на Трампа знятися з виборів

Під час передвиборчого мітингу у Батлері, штат Філадельфія, 13 липня відбувся замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Загалом така гучна подія різко збільшила шанси на перемогу головного опонента Джо Байдена.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що зараз Трамп задає тон передвиборчій кампанії.

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Чи змінить замах на Трампа позицію демократів щодо Байдена

Дональд Трамп побачив додаткову можливість й активно використовуватиме цей факт у своїй передвиборчій кампанії. Зокрема, він вже викликав на слухання в Палаті представників голову секретної служби.

Вони активно качатимуть тему, що нібито була змова демократів проти Дональда Трампа, мовляв, Демократична партія хотіла прибрати конкурента, бо програє вибори,

– мовив Загородній.

Трамп звинувачуватиме чинну владу, що нібито була змова проти нього. Водночас демократи будуть змушені постійно виправдовуватися щодо цієї події.

Навряд чи ця подія змусить Байден знятися з виборів. До того ж його фізичний стан всіх турбуватиме, а на його тлі Трамп виглядає набагато жвавіше,

– зазначив політолог.

На його думку, невдалий замах на Трампа буде однією із топ тем передвиборчої кампанії кандидата від республіканців. Вони прокачуватимуть цю тему ще мінімум місяць.