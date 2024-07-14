"Такому насильству немає виправдань": Зеленський прокоментував замах на Трампа

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на замах.

Він наголосив, що такому насильству немає виправдань. Також Зеленський побажав Трампу швидкого одужання.

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Зеленський прокоментував замах на Трампа

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати,

– написав Зеленський у мережі.

Президенту України висловив радість щодо того, що Дональд Трамп нині перебуває в безпеці. Зеленський побажав колишньому президенту США швидкого одужання, а також висловив співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу.

"Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – резюмував Зеленський.

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