Був доволі важливим для Росії: поллітехнолог пояснив значення замаху на Царьова

Зразкового в своєму ідіотизмові колаборанта Олега Царьова 27 жовтня знайшли на вулиці з пораненнями. Його стан вкрай важкий, і перші версії щодо замаху розходяться у своїх припущеннях.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає поранення Царьова символічним і сподівається, що в майбутньому схожа доля чекатиме й на інших посібників Кремля.

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Що сталося із Царьовим

Не минуло й тижня з того часу, як у американській пресі вийшов матеріал про відділ СБУ, що міг стояти за вбивствами прихильних до війни росіян, як стало відомо про замах на ще одного зрадника: Олега "волинская рєзня" Царьова.

Існує принаймні 2 версії щодо причин замаху. Перша полягає в тому, що російський пропагандист останнім часом вів асоціальний спосіб життя. Його часто бачили п’яним, і в певні моменти він не міг зрозуміти, де він перебуває. Така людина могла легко втрапити в побутову суперечку, тому цю версію не варто скасовувати.

Борис Тизенгаузен про замах на Олега Царьова: дивіться відео

"Цікаво, що Царьов "віджав" собі житло в колишньому маєтку російських князів. В нього були непогані умови і він був досить важливим для Росії, адже на початку вторгнення він мав стати одним із "намісників" Путіна в окупованій Україні. Однак не склалося, і останнім часом він був малоактивним", – розповів Тизенгаузен.

Втім, не варто наперед вважати Царьова мертвим, адже немає гарантій, що в такому разі не повториться історія, аналогічна із хворобою Кадирова.

Замах на Царьова вказує на те, що жоден із ворогів України не може почуватися у безпеці. Де б такі люди не перебували, їх обов’язково знайдуть, адже у злочинах проти України немає термінів давності. Навіть після закінчення війни доля багатьох російських злочинців може завершитись схожим чином,

– припустив політтехнолог.

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