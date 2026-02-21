Кілери Росії мешкали біля Офісу президента, аби вбити Зеленського, – CNN

Ліквідація Володимира Зеленського була частиною кремлівського плану із захоплення України. Президент пережив близько десятка замахів з боку Росії.

У лютому 2022 року, коли російські танки перетнули кордон, активно ширилися чутки, що Володимир Зеленський утік з України. Київ зазнавав масованих обстрілів, Росія стрімко наступала, і європейські лідери готувалися до найгіршого. Про це пише CNN.

Дивіться також Сили оборони визволили на Півдні 300 квадратних кілометрів, – Зеленський

Як Росія готувалася вбити Зеленського?

Але тоді український президент опублікував нечітке відео, на якому стоїть у темряві біля будівлі Офісу президента разом зі своїми найближчими радниками, і просто сказав: "Ми тут".

Усунення Зеленського було ключовою частиною російського плану захоплення України – проєкту, який у Москві розраховували завершити за кілька днів. Його мали захопити або вбити, якщо він не втече першим. Джерело, наближене до президента, повідомило CNN, що російські агенти орендували квартири поблизу Офісу президента з наказом ліквідувати його.

На початку війни навіть жартували, що Зеленський став коміком, бо не боїться бомбардувань. У ті перші дні його неймовірна здатність виживати та зберігати гумор відображала непокірний настрій країни. За версією українців, коли США запропонували його евакуювати, Зеленський відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Готуючись відзначити у вівторок четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україна досі не бачить кінця війни. Послання Зеленського не змінилося – він усе ще тут. Він пережив не лише близько десятка замахів з боку Росії.

Що відомо про замахи Кремля на Зеленського?