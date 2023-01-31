Все почалося після вбивства офіцера ФСБ, – Буданов розповів, що пережив десяток замахів на себе

Глава ГУР МО Кирило Буданов пережив численні замахи на себе. Усі спроби замаху на Буданова почалися з 2016 року.

Кирило Буданов розповів, що спроби замаху розпочалися з того моменту, коли у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ Росії. Росіяни приписували вбивство "українським диверсантам".

Вас це може зацікавити У ГУР назвали кількість окупантів, які зараз воюють в Україні

На Буданова скоїли близько 10 замахів

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", – заявив Буданов. Очільник ГУР ані підтвердив, ані спростував свою причетність до операції. "Щось трапилося", – лаконічно сказав Буданов.

The Washington Post з посилання на близьку до керівника ГУР МО людину пише, що на Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

Повідомляється, що у 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно. Замахи змусили керівника ГУР вести обережне особисте життя.

Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється у публічному просторі.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика, можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", – припускають у WP.

СБУ запобігла замахам на Буданова та Резнікова