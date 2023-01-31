Все почалося після вбивства офіцера ФСБ, – Буданов розповів, що пережив десяток замахів на себе
Джерело:The Washington Post
Глава ГУР МО Кирило Буданов пережив численні замахи на себе. Усі спроби замаху на Буданова почалися з 2016 року.
Кирило Буданов розповів, що спроби замаху розпочалися з того моменту, коли у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ Росії. Росіяни приписували вбивство "українським диверсантам".
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На Буданова скоїли близько 10 замахів
"І всі замахи на моє життя почалися після цього", – заявив Буданов. Очільник ГУР ані підтвердив, ані спростував свою причетність до операції. "Щось трапилося", – лаконічно сказав Буданов.
The Washington Post з посилання на близьку до керівника ГУР МО людину пише, що на Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.
Повідомляється, що у 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно. Замахи змусили керівника ГУР вести обережне особисте життя.
Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється у публічному просторі.
"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика, можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", – припускають у WP.
СБУ запобігла замахам на Буданова та Резнікова
- Генерал-майор СБУ Василь Малюк у грудні 2022 року інформував, що на очільника ГУР Кирила Буданова, а також міністра оборони України Олексія Резнікова намагалися вчинити замах. СБУ вдалося цьому запобігти.
- За словами Малюка, росіяни постійно працюють над замахами. Водночас він зазначив, що деталей розкривати не буде, щоб росіяни не скористалися інформацією.
- Влітку повідомлялося, що СБУ затримала кілерів російських спецслужб, які планували вбити міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР МО України Кирила Буданова.
- За вбивство кожної цілі російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США. Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зловмисників, які планували вбити лідерів держави, у Ковелі.
- Встановлено, що ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки Росії.