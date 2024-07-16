Найголовніша мішень: чи можуть Путіна ліквідувати

Російський диктатор Владімір Путін дуже боїться за своє життя. Тож про його бункери, виступи з трибуни, яка повністю покрита склом, та літаки супроводу говорять вже не один рік

Очільник Кремля має багато схожого з колишніми генсеками комуністичної партії. Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, додавши, що всі вони були родом з малих міст, мали слабку біографію та манію величі.

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З чим пов'язаний страх Путіна

Ресурси всієї країни спрямовані на безпеку диктатора. Це логічно, бо коли людина відчуває владу, то боїться вже не звичайних побутових проблем. У кожному моменті вона бачить загрозу, хоча приводів для цього може взагалі не бути.

Тому навколо і з'являються люди, які пробують їжу, формують кілька периметрів охорони. До того ж існує спеціальна служба, яка змушена створювати видимість роботи, прописувати нові протоколи безпеки.

Навіть якби Путін не злякався, то ФСО зробить все, щоб залякати його та переконати нібито небезпека є.

Він вже "перепрошитий" і в нього інстальовані страхи та ризики найголовнішої людини на планеті. Відповідно й найголовнішої мішені у світі. Зрозуміло, що йому страшно,

– розповів Сергій Асланян.

А якщо він сам не повірить, що ризики реальні, то Федеральна служба зробить все, щоб переконати його. Вони скажуть, що буцімто потрібна додаткова охорона, танкові дивізії, підводні кораблі. Ба більше, на всьому цьому ще можна непогано заробити.

Чим "хороша" Росія, то це своєю корупцією. Заробити можна на всьому, а особливо на страхах Путіна та його охороні. Тому й створюються спецзагони, виробництво броньованих лімузинів та багато подібного,

– підкреслив Сергій Асланян.

Отже, очільника Кремля посилено охороняють від усього, тому навряд чи є можливість близько до нього підібратися.

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов розповідав, що знає про спроби замаху на Путіна, втім всі вони були невдалі.