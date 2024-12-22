Офіцер ЦРУ у відставці оцінив ризик замаху на Зеленського

Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв закликав спецслужби Росії ліквідувати українське політичне керівництво у відповідь на ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова. Кремль не полишає цієї думки від початку повномасштабного вторгнення.

Таку думку 24 Каналу озвучив старший офіцер ЦРУ у відставці Пол Колбе, зауваживши, що для керівництва нашої країни це не є новиною. Росія буде для цього докладати максимум зусиль.

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Ризик замаху на Зеленського

Старший офіцер ЦРУ у відставці зазначив, що заява Медвєдєва – стандартний хід Росії. Як тільки Кремль хоче висунути подібні погрози Україні, США чи Європи – одразу виступає саме він.

"Росія розпочала війну, намагаючись ліквідувати українське керівництво. Росіяни намагались ліквідувати уряд Зеленського під час так званої "сво", яка, на їхню думку, мала закінчитись за 3 дні", – зауважив Колбе.

Однак повномасштабне вторгнення триває вже майже 3 роки. За цей час українські військові та українські спецслужби проробили блискучу роботу, захищаючи своїх людей та території.

Зусилля з нападу та ліквідації військово-політичного керівництва України з боку Росії триватимуть. Це стосується і Зеленського. Росія намагатиметься зробити все можливе, щоб зробити своє,

– наголосив він.

Нагадаймо, український президент розповів, що пережив щонайменше 10 замахів на життя за час повномасштабного вторгнення.