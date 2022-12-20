Замглаву ДСНС України відсторонили через вибух "подарунка" польському генералові – МВС Польщі
Джерело:твітер Маріуша Камінського
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський у своїх соцмережах повідомив про відсторонення в Україні заступника глави ДСНС Дмитра Бондара за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.
Маріуш Камінський не уточнив, хто саме його проінформував про відсторонення Бондара. Також про це не повідомляли в ДСНС.
Читайте також У ДСНС розповіли, як у керівника поліції Польщі опинився гранатомет, що вибухнув
За його інформацією, в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.
Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади,
– написав він у своєму телеграмі.
Що відомо про інцидент
- У середу, 14 грудня у поліцейському управлінні у Варшаві стався вибух. Керівник польської поліції Ярослав Шимчик отримав у подарунок використані гранатомети, який вибухнув.
- Як з'ясували журналісти RMF FM в одного з членів польської делегації, що відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використані.
- Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках.
- Потім польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України генералом Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни.
- Бондар також подарував Шимчику подарунок – ідентичний тубус гранатомета. Цей, щоправда, не був перероблений у динамік, але українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний.
- Гранатомет вибухнув, коли Шимчик намагався перемістити їх у своєму кабінеті.
Як прокоментували це в ДСНС
- У ДСНС відразу ж прокоментували прикрий інцидент. Там наголосили, що не мали на меті жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі. "Впевнені, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації", – йдеться у відомстві.
- У ДСНС також висловили сподівання, що інцидент не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі.