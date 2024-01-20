Гідний кандидат: як позначиться на НАТО заміна Столтенберга на Рютте

Повноваження чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закінчаться вже в жовтні 2024 року. Як нову можливу кандидатуру на пост генсека Альянсу розглядають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів 24 Каналу, які перспективи для України може мати ймовірна заміна Столтенберга на Рютте. Зауважимо, що прихильники кандидатури Рютте вважають, що прем'єр-міністр Нідерландів зможе впоратися з Дональдом Трампом у разі його перемоги на президентських виборах у США.

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Рютте – хороший політик

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – це гідний кандидат та хороший політик, зазначив дипломат. Немає жодних заперечень щодо його якості. До того ж Нідерланди показали свою підтримку Україні.

Нідерланди – це перша країна, яка розпочала підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну. Водночас Рютте зазначив, що вражений вже здійсненим прогресом України та наголосив, що Нідерланди готові допомагати нашій державі продовжувати втілювати реформи, необхідні для процесу вступу в Євросоюз.

"Проте я хотів би бачити на цій посаді представника з центрально-східної Європи, наприклад, прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас або міністра закордонних справ Латвії Кріш'яніса Каріньша. Це було б дуже гарним сигналом, що не лише "стара" Європа ухвалює рішення, але й та Європа, яка гостро відчуває на собі загрозу з боку Росі", – мовив Хара.

Однак найголовніше, "стара" Європа усвідомлює загрозу з боку Росії і найкращий спосіб впоратися з цією загрозою – допомагати Україні.

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