У Зеленського сказали, що очікують від заміни військового керівництва

В Україні замінили військове керівництво. В Офісі Президента України сказали, чого очікують від цього.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу заявив, що ця велика та фундаментальна заміна дозволить інакше подивитися на дії на лінії фронту. Мовляв, українська армія не може засісти в оборону.

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"Вона (заміна – 24 Канал) дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", – наголосив Подоляк.

Для путінської еліти не існує ціни війни. Саме тому ворог може продовжувати тиснути кількістю на будь-якому напрямку.

Що треба для ефективної боротьби

Радник керівника ОПУ зазначив, що для того, аби ефективно воювати у 2024-му році, необхідно інструментально знищувати логістичну інфраструктуру росіян. Треба зробити так, аби Росії було складніше перекидати резерви та ресурси, а також – проводити ротації.

На думку Подоляка, необхідно проводити спецоперації не лише на тимчасово окупованих територіях, але й на тих, які стосуються безпосередньої підтримки війни проти України.

Треба підсилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що, якщо вони хочуть на своїй території її (війну – 24 Канал) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення,

– сказав радник керівника ОПУ.

Також Михайло Подоляк переконаний, що треба впливати певними акціями й на морально-етичний стан Росії.

Заміна військового керівництва ЗСУ

Чутки про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача з'явилися 29 січня. Однак тоді прессекретар президента України їх спростував.

8 лютого Володимир Зеленський таки звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду обійняв Олександр Сирський.

Згодом відбулася ще низка кадрових рішень. Новим керівником Генштабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. Сухопутні війська ЗСУ очолив Олександр Павлюк – колишній перший заступник міністра оборони. Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль. До цього він командував Морською піхотою Військово-морських сил ЗСУ.

Сухопутні війська ЗСУ очолив Олександр Павлюк – колишній перший заступник міністра оборони. Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль. До цього він командував Морською піхотою Військово-морських сил ЗСУ. Командувати Десанто-штурмовими військами ЗСУ призначили Ігоря Скибюка. До призначення він був начальником штабу – заступником командувача Десантно-штурмових військ. Командувачем Сил територіальної оборони став Ігор Плахута – колишній заступник командувача ОСУВ "Хортиця".