Замінено командувача ОТУВ "Харків", – джерела

Російські війська продовжують просуватися у Харківській області. На тлі цих подій було змінено командувача ОТУВ "Харків".

Новим командувачем став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Зазначимо, що Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ОТУВ "Хортиця".

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В ОТУВ "Харків" новий командувач

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області в ОТУВ "Харків" відбулися зміни у керівництві. Командувачем ОТУВ "Харків" призначено бригадного генерала Михайла Драпатого, який замінив на цій посаді Юрія Галушкіна.

Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків",

– розповіли джерела в ОТУВ "Хортиця".

Зазначимо, що разом з новою посадою генерал Драпатий залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.