"Заміновані помідори": як і чому на городах Чернігівщини з'явилися попереджувальні таблички

18 серпня 2024, 11:33
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

ДСНС

У Чернігівській області місцеві жителі підв'язують свої овочі табличками "Небезпечно, міни!". Зокрема, їх розмістили серед грядки з помідорами.

Фото "замінованих помідорів" показали в ДСНС. Також наголосили, що сапери закликають не використовувати відповідні таблички в господарстві й дотримуватися правил безпеки, передає 24 Канал.

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"Заміновані помідори" на Чернігівщині

Частина жителів Чернігівщини підв'язують овочі табличками "Небезпечно, міни!".

"Заміновані помідори": дивіться відео

Сапери в шоці та закликають не використовувати їх (таблички "Небезпечно, міни", – 24 Канал) у господарстві й дотримуватися правил безпеки,
– наголосили в ДСНС.


Жителі Чернігівщини встановлюють на грядках таблички "Небезпечно, міни" / фото ДСНС

Бабуся позбирала знаки "Міни"

  • Зауважимо, що в травні ДСНС оприлюднило відео, як бабуся на деокупованій території позбирала попереджувальні знаки "Міни".
  • Рятувальники наголосили, що тим самим жінка наразила на небезпеку сотні місцевих жителів, адже необстежені саперами території лишилися без маркування.
  • Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити та вберегти. А їх відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!" – підкреслили в ДСНС.
  • Тож якщо бачите такі позначки, в жодному разі не забирайте з собою. Адже додаєте ще більше роботи саперам, яким доводиться постійно встановлювати нові.
  • І головне – не ігноруйте такі попереджувальні знаки. 