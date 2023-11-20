Дітей евакуювали: усі школи Сумської області та Кривого Рогу нібито замінували

До поліції надійшли повідомлення про нібито замінування усіх шкіл на Сумщині та в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Було розпочало перевірку.

У понеділок, 20 листопада, близько 11:30 про це стало відомо зі ЗМІ, що підтвердили інформацію в офіційних джерел.

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Чергове "замінування" шкіл

Як пише Суспільне, до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл Сумської області. – це підтвердили у Головному управлінні Нацполіції області. Було розпочато евакуацію учнів та вчителів. На місця виїхали працівники спецслужб.

Водночас речниця поліції Дніпропетровщини Ангеліна Крадожон підтвердила, що до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Кривого Рогу. Також було розпочато перевірку відповідними службами.

Може бути російська ІПСО

Це не перший, і, вочевидь, не останній випадок, що в Україні нібито замінували школи в якомусь місті чи цілому регіоні. Відповідні повідомлення можуть бути частиною великих російських інформаційно-психологічних операцій.

Як зазначають експерти, ворог – фахівець в інформаційних атаках. Українцям потрібно бути готовими до викликів, які готує Кремль. Якщо певна інформація здається підозрілою: або "занадто веселить", або "занадто засмучує", – її потрібно ретельно перевіряти.

Росії вигідно тримати нас в психологічній напрузі – впливати на ментальне здоров'я українців, постійно змінюючи їхній настрій, оскільки це можна використати для відведення уваги з подій на полі бою. Власне, як зрозуміло станом на зараз, то справи в окупантів на фронті – так собі.



Як не піддаватися на ІПСО російських окупантів / Інфографіка 24 Каналу

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