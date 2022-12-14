Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий

Відступаючи, російські загарбники замінували значні території нашої держави, через що є велика загроза для жителів цих регіонів. Зокрема, одна з ворожих мін підірвалась на Київщині, що неподалік кордону з Білоруссю.

Важливо пам'ятати, що "мінна небезпека" існує не лише на Сході та Півдні України, де точаться запеклі бої між загарбниками та Збройними Силами, а й – в областях, які звільнила українська армія ще весною. Скажімо, сьогодні, 14 грудня, прикордонники повідомили, що постраждала людина в Київській області через вибух міни.

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Якого типу була ворожа міна

У ДПСУ зазначили, що інцидент стався в одному з населених пунктів, який був під окупацією ворожої армії. Міна, на якій підірвалась людина, була російського виробництва.

Прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4,

– зазначили у пресслужбі.

Наразі постраждалу людину доправили в лікарню, де їй надають допомогу. Водночас у прикордонній службі вкотре наголосили, що неподалік кордону з Росією та Білоруссю діють "режимні обмеження" – наприклад, заборонено ходити в ліси, адже це небезпечно.

Чи зумисне росіяни залишають пастки

У своєму нещодавньому традиційному зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники свідомо намагаються залишити після себе якомога більшу кількість смертельних пасток. Зокрема, це закопані фугаси, розтяжки, заміновані будівлі, машини та об'єкти інфраструктури.



Як безпечно пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу

До цієї теми варто згадати, що не так давно у Херсонській області на міні підірвався автомобіль з поліцейськими. Четверо правоохоронців внаслідок цього загинуло, а ще четверо – отримало поранення.