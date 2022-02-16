Замість конкретної години – "у будь-який момент": прогноз "нападу на Україну" відредагували

Західні ЗМІ, посилаючись на американську розвідку, наганяли страху на українців через напад Росії. Вони навіть "визначили", що агресія відбудеться 16 лютого о 3.00 годині ночі.

Звучали апокаліптичні прогнози, що "Путін почне бомбардувати свого сусіда і в'їде на танках". Але, коли цього не сталось, то згадали про те, що дипломатія таки працює.

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Світанок без пострілу та перших ракет

Видання The Sun називає переговори щодо деескалації ситуації "шаленими спробами запобігти війні". Мовляв, тому зараз в регіоні тримається спокій.

Але у статті не відступають від думки про те, що джерела західної розвідки показують: що Путін направляє ще більше військ до кордонів з Україною. Але ж Росія все заперечує. При цьому посилаються на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Мовляв, "на кордоні залишається велика сила, яка здатна переважити Україну".

Є побоювання, що сьогодні може стати днем ​​для нападу з боку Росії під "фальшивим прапором" – інсценований інцидент, який буде використаний як виправдання для вторгнення,

– прогнозує видання.

Але також підкреслюють, що попри все, у день прогнозованого нападу спалахнув світанок без пострілу та перших ракет. Але не втомлюються лякати, що атмосфера напружена.

"Підготовка до вторгнення триває"

Не забули згадати й про те, що сьогодні в Україні відзначають День єднання.

Людей закликають до спокою, але попереджають, що триває підготовка до можливого нападу, який може статись у будь-який момент,

– пише видання, змінюють конкретну дату на більш абстрактну.

Адже обіцяна ніч нападу минула без інцидентів.

Останні заяви про ситуацію

Українці справді об'єднались на тлі російської загрози. Люди вкотре показали, що готові до боротьби та захисту. Та міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного.

Очільник МВС Денис Монастирський запевнив, що українські правоохоронці посилено готуються до будь-яких можливих провокацій агресора. Зокрема, силовики тренувалися оперативно звільняти захоплені будівлі і вони здатні це зробити за годину.

Президент надихаюче привітав українців із Днем єднання. Він наголосив, що ми всі різні, але лише разом зможемо захистити свій рідний дім.

День єднання святкуватимуть щороку: дивіться відео