Замість Монастирського: у Раді склав присягу новий "слуга" Антон Швачко

У Верховній Раді новий народний депутата від "Слуги народу" Антон Швачко склав присягу. Він замінить Дениса Монастирського, який став міністром внутрішніх справ.

Швачка обрали за результатами позачергових парламентських виборів. Він був 139 номером у виборчому списку "слуг".

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Присяга Швачка

Нардеп зобов'язався боронити суверенітет і незалежність України. Обіцяв дбати про добробут для народу.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,

– сказав Швачко.

Що відомо про Швачка

Політик закінчив Сумський національний аграрний університет.

Він навчався на факультеті харчових технологій. Магістратуру закінчив за спеціальністю "маркетолог".

Коли відбувались вибори у 2019 році, Швачко не був працевлаштований.

Тепер він працює у сумському центрі "слуг".

У Раді депутат має намір працювати в комітеті цифрової трансформації.

Що цьому передувало

Верховна Рада 16 липня призначила Монастирського міністром внутрішніх справ. Він замінив на посаді Арсена Авакова, який перед тим пішов у відставку.

Відтак парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського. ЦВК 23 липня визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного за чергою у списку "слуг".