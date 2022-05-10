Замість вигнаної Росії: Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини

Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини, замінивши Росію. Країну-агресорку на початку квітня вигнали з Ради ООН з прав людини через військову агресію проти України.

Чехія зберігатиме за собою місце до кінця 2023 року

Генасамблея ООН 10-го травня обрала Чехію членом Ради з прав людини. У пресслужбі Ради з прав людини повідомили, що Чехія зберігатиме за собою місце до кінця 2023 року, тобто на період дії мандата Росії.

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Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року,

– йдеться у повідомленні.

У пресслужбі міністерства закордонних справ Чехії повідомили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.

Також глава чеського МЗС Ян Ліпавський подякував країнам-членам ООН за їхню довіру. Він анонсував нараду 12-го травня щодо порушення прав людини внаслідок російської агресії проти України.

Захист прав людини – пріоритет уряду Чехії,

– написав Ліпавський у твітері.

Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

В Україні на тлі війни з Росією вирішили зменшити вплив Москви у міжнародних організаціях. Через це МЗС України вимагало виключити Росію з Ради ООН з прав людини. Україну відразу підтримали Сполучені Штати Америки та Латвія.

7-го квітня Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення призупинити членство Росії в Раді ООН з прав людини.

Відповідне рішення підтримали 93 країни-члени ООН, зокрема, усі європейські держави. Водночас 55 держав утрималися від голосування, а ще 24 – виступили проти.

Голосування відбулося після того, як стали відомі наслідки звірств російських військових на Київщині. Президент Володимир Зеленський назвав справедливим рішення виключити Росію з правозахисного органу. Глава держави наголошував, що Росія програє навіть на тих майданчиках, які вважала комфортними для себе.

Вигнання Росії з Ради ООН з прав людини привітав президент США Джозеф Байден. Він зауважив, що цей крок продемонстрував, що цинічна війна Володимира Путіна проти України перетворила Росію на ізгоя.

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