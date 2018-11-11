Заміжжя шкідливе для здоров'я жінок: пояснення вчених

Чимало жінок відчувають себе щасливими та коханими у шлюбі. Проте, вчені доводять, що часто заміжжя негативно позначається на здоров'ї представниць прекрасної статі. Причиною цьому є відсутність турботи про жінку її чоловіком.

Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Огайо, передає "Сегодня".

Науковці під час свого дослідження опитали 45 гетеро- і гомосексуальних пар зі штату Массачусетс (де легалізовані одностатеві шлюби) середнього та похилого віку. Особливу увагу вчені звертали на те, як партнери дбають про здоров'я один одного – нагадують проходити необхідні обстеження, здавати аналізи, стежать за харчуванням, сном і фізичними навантаженнями, можуть в разі потреби викликати лікаря.

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З'ясувалося, що здоров'я гетеросексуальних жінок в шлюбі страждає найсильніше в порівнянні з гетеросексуальними чоловіками і гомосексуальними парами. При цьому, найбільше дбають та турбуються про здоров'я один одного одностатеві подружжя.

У гетеросексуальних парах найчастіше жінки дбали про здоров'я своїх партнерів. У той же час, чоловіки не тільки не цікавилися здоров'ям дружини і її скаргами на самопочуття, але і намагалися відмовитися від спільних походів до лікаря.

Водночас, у деяких випадках чоловіки все ж наполягали, щоб їхні жінки звернулися до лікаря. Однак, за словами учасників, вони робили це не тому, що переживали за здоров'я дружини, а тому, що їм не хотілося слухати її скарги.

Дослідники пов'язують таку різницю у ставленні одружених чоловіків та жінок до здоров'я один одного з тим, що чоловіки відчувають себе невразливими і вважають, що їм не потрібно скаржитися на здоров'я і ходити по лікарях. Жінки ж, навпаки, вважають, що турбота про здоров'я партнера – це їх обов'язок.

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