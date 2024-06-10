Росія нарешті має платити: чому прибутки від заморожених активів не передають Україні

Триває активна робота над тим, щоб країни "Великої сімки" змогли ухвалити рішення щодо використання заморожених активів Росії. Насамперед мовиться про те, щоб передати прибутки від цих коштів Україні.

Російська сторона каже, що вилучатиме європейські кошти, якщо вилучатимуться російські. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що саме тому на рівні G7 мовиться лише про прибутки від конфіскованих активів країни-агресорки.

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Потрібне політичне рішення

Щодо самих активів росіян, то навіть в угодах про співробітництво у сфері безпеки всюди прописано, що кошти будуть знерухомлені до моменту поки Росія не виплатить всі компенсації за ті збитки, які завдала Україні під час війни.

Тож формати роботи з цими коштами зрозумілі, так само як і суми, які можуть передати нашій державі. У травні 2024 року відбувся саміт очільників Мінфіну та Центробанків учасників "Великої сімки". Там вже розробляли технічний вихід із ситуації. Тепер залишається чекати політичного рішення.

У середині червня чекаємо рішення, яке дозволить залучити прибутки від заморожених активів на потреби України,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Наразі залишається питанням, куди скеровувати ці кошти. Пригадуємо, що у ЄС говорили, що 90% суми мають йти для військових потреб і 10% для проєктів з відбудови. Однак багато хто не підтримує такий розподіл, інша частина політиків взагалі не хоче використовувати прибутки від активів для військових цілей, а лише для відбудови.

"Триває концептуальна дискусія. Думаю, прийдуть до спільного рішення, але цілком очевидно, що це питання треба розв'язувати негайно. Адже західні платники податків не можуть постійно виділяти мільярди доларів для України. За це має нарешті почати платити Росія", – наголосив політолог.

Тож Європі варто ухвалити політичне рішення, бо подальші зволікання – це лише умиротворення агресора у фінансовому вимірі.

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