Україна отримає першу виплату від заморожених активів Росії у липні, – Єврокомісія
Джерело:Єврокомісія
Європейська комісія 21 травня анонсувала, коли Україна зможе отримати першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу. Це може статися вже у липні 2024 року.
Це стало можливим завдяки рішенню Ради Європейського Союзу, яка напередодні схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.
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Першу виплату Україна отримає в липні 2024 року
Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, що розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.
Швидкість залишається ключовим фактором. І Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні,
– сказав він.
Водночас Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набере чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
"Ресурси (з російських активів – 24 Канал) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – наголосили там.
Зрештою у 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічну програму надання Україні економічної допомоги. За даними Єврокомісії, йдеться про 2,5 – 3 мільярди євро.
При цьому рішення дозволяють визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, зміняться з часом. Розподіл переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.Зверніть увагу! Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в Європейському Союзі.
На що підуть заморожені активи, які передасть Україні ЄС
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що Україна має отримати прибуток від заморожених російських активів. Зараз ця сума складає орієнтовно 2,8 мільярда євро.
- Ліпавський також наголосив, що ці кошти будуть витрачені для підтримки обороноздатності України. Зокрема, щонайменше 90% від вказаної суми спрямують саме на забезпечення українського війська.
- Варто зазначити, що наші союзники поки що не наважуються передати Україні самі російські активи. Чому так склалося і що буде з цією ситуацією далі – читайте у матеріалі.