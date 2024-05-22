Україна отримає першу виплату від заморожених активів Росії у липні, – Єврокомісія

Європейська комісія 21 травня анонсувала, коли Україна зможе отримати першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу. Це може статися вже у липні 2024 року.

Це стало можливим завдяки рішенню Ради Європейського Союзу, яка напередодні схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

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Першу виплату Україна отримає в липні 2024 року

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, що розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

Швидкість залишається ключовим фактором. І Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні,

– сказав він.

Водночас Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набере чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з російських активів – 24 Канал) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – наголосили там.

Зрештою у 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічну програму надання Україні економічної допомоги. За даними Єврокомісії, йдеться про 2,5 – 3 мільярди євро.

При цьому рішення дозволяють визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, зміняться з часом. Розподіл переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.

На що підуть заморожені активи, які передасть Україні ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що Україна має отримати прибуток від заморожених російських активів. Зараз ця сума складає орієнтовно 2,8 мільярда євро.

Ліпавський також наголосив, що ці кошти будуть витрачені для підтримки обороноздатності України. Зокрема, щонайменше 90% від вказаної суми спрямують саме на забезпечення українського війська.

Варто зазначити, що наші союзники поки що не наважуються передати Україні самі російські активи. Чому так склалося і що буде з цією ситуацією далі – читайте у матеріалі.

Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в Європейському Союзі.