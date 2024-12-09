Зеленський заявив, що обговорював з Трампом його наміри заморозити війну

Новообраний президент США Дональд Трамп, який уже в січні 2025 року обійме свою посаду, розглядає можливість замороження війни в Україні, розв'язаною Росією. Щодо цього висловився й український президент.

Володимир Зеленський висловив свою позицію з цього приводу на початку переговорів з лідером опозиційного німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцем у Києві, передає 24 Канал.

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Що думає Зеленський про замороження війни

Журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, чи погоджується Україна на замороження війни та які мають бути передбачені безпекові умови, аби наша країна погодилася на підписання миру, особливо на тлі того, що Дональд Трамп, радше за все, виступає за припинення вогню на поточній лінії бойового зіткнення.

У відповідь на це, глава держави зазначив, що наразі надзвичайно важливо регулярно підтримувати зв'язок стосовно цього питання з американською стороною. Не менш важливою, на думку українського лідера, є розробка майбутніх кроків спільно з європейськими лідерами.

Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав: що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовно, дипломатично закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього,

– заявив він.

За його словами, подібне він озвучував під час зустрічі з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном днями у Парижі, проте російський диктатор Владімір Путін, як каже український президент, не хоче завершення цієї війни, тому його варто примусити до подібного кроку.

"Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою армія, це пакети зі зброєю тощо. Це далекобійні системи, безумовно й ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp - все це нам дуже сильно потрібно", – наголошує Зеленський.

Також, як каже глава держави, Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема запрошення в НАТО, попри те, що наразі наша країна не може там перебувати. Задля цього Володимир Зеленський висловив бажання переконати ще поки чинного американського президента Джо Байдена погодити це.