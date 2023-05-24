У Кремлі зробили цинічну заяву щодо "замороження СВО" і заговорили про використання всіх засобів

У Росії цинічно збрехали, що нібито вони "солідарні" з Заходом щодо війни в Україні. Рупор Кремля зманіпулював, що нібито вони також не погоджуються на "замороження" війни.

Дмітрій Пєсков сказав пропагандистам, що вони, мовляв, тільки й розглядають "можливість завершення" війни, яку рупор Путіна традиційно назвав "СВО". Варто зазначити, що генсек НАТО в цьому контексті говорив, що Альянс не має допустити "заморожування" лінії фронту, пише 24 Канал.

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Що відомо про цинічну заяву Пєскова

Росія "солідарна". Росія розглядає можливість лише завершення "спеціальної військової операції" (війни в Україні – 24 Канал): забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоять перед Росією, або за допомогою "спеціальної військової операції", або іншими доступними засобами,

– заявив Пєсков.

Про які "інші доступні засоби" мовиться рупор російського диктатора не сказав.

Важливо Зараз перелом у війні з погляду стратегічних цілей, – в ОП пояснили, які вони в України та Росії

Що цьому передувало