"Путін повернеться і зруйнує нас повністю": Зеленський виступив проти замороження війни

Президент Зеленський не вважає замороження війни вдалим рішенням. За його словами, якщо Україна не визначить сильну позицію, то через декілька років Росія знову може напасти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського на спільній зустрічі із Головою Європейської Ради із представниками українських ЗМІ у Києві 1 грудня.

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До переговорів з Росією мають бути залучені країни ЄС та НАТО

У такому випадку Росії знадобиться всього декілька років, щоб знову здійснити агресію проти України.

Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2 – 3 – 5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати,

– зауважив президент Зеленський.

Він додав, що до початку переговорів позиції України повинні бути зміцнені підтримкою партнерів. Найважливішим у цьому залишається постачання зброї.

"Найважливіше, що було у нашому плані перемоги – це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими партнерами, а й з європейськими", – додав Зеленський.

Він також зауважив, що перед початком переговорного процесу потрібно мати його "порядок денний". А ще наголосив, що за столом переговорів, окрім України та Росії, повинні бути країни-члени Євросоюзу та НАТО, бо наша держава бачить себе "як частину безпекової системи у цих союзах"

Однак, за словами президента, найважчим може бути питання про що домовлятися, якщо Москва не захоче миру.