Заморозка конфлікту на поточній лінії зіткнення: у Путіна виступили із різкою заявою

В оточенні Дональда Трампа неодноразово заявляли, що майбутній мирний план президента США передбачатиме припинення війни і заморозка конфлікту в Україні на поточній лінії фронту. У Путіна висловилися з цього приводу.

Раніше російський диктатор заявляв, що відкритий до переговорів про мир. Однак очільник Кремля висував ряд вимог, аби ці перемовини розпочати. Зокрема, він вимагав, аби вони відбувалися з урахуванням "реалій на землі" і хотів, аби Україна вивела свої війська із частково окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, передає 24 Канал.

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Москва не хоче заморозки на лінії зіткнення

17 листопада стало відомо, що Джо Байден дозволив Україні бити ATACMS по Курській області у відповідь на залучення Москвою у бойові дії північнокорейських солдатів. У Путіна зробили нову заяву щодо ймовірного зупинення війни. Так, речник Кремля наголосив у коментарі ЗМІ, що для Росії є неприпустимою зупинення війни на лінії бойового зіткнення.

Також Пєсков прокоментував дозвіл США на удари вглиб Росії. За його словами, про нього російській стороні наразі відомо лише з публікацій західних ЗМІ. Він нагадав, що, мовляв, Путін раніше сформулював чітку позицію щодо того, як Москва відповість на подібний крок Вашингтона.

Дозвіл Україні завдавати ударів углиб Росії західною далекобійною зброєю, якщо він був ухвалений, означає новий виток напруженості,

– підкреслив речник Путіна.

Нагадаємо, що в адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, розглядають варіант заморожування конфлікту саме на поточній лінії фронту. Однак у Москві, ймовірно, усвідомлюють, що наразі це означає, що за Україною залишиться шматок Курщини. Саме тому окупанти перекинули на цю ділянку фронту великі сили, сподіваючись витіснити Сили оборони до січня 2025 року.