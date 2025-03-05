Верховний суд США відмовив Трампу: підрядникам USAID мають виплатити 2 мільярди доларів
- Верховний суд США відхилив запит адміністрації Трампа на скасування постанови суду нижчої інстанції про виплату 2 мільярдів доларів підрядникам за програми USAID.
- Це може свідчити про готовність Верховного суду слугувати "стримувальним фактором для Трампа", пише Bloomberg.
Верховний суд США відхилив запит адміністрації Дональда Трампа на скасування постанови суду нижчої інстанції, що вимагає виплатити підрядникам 2 мільярди доларів за вже виконану роботу. Йдеться про програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це 5 березня повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Двоє суддів, зокрема головний суддя Джон Робертс, у голосуванні приєдналися до трьох лібералів у більшості, а інші троє суддів висловили незгоду.
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Що відомо про наслідки
Гуманітарні організації наголошують – гроші від Агентства США з міжнародного розвитку вкрай необхідні. Заморожування ставить під загрозу сотні проєктів і змушує партнерські організації звільняти або відправляти у відпустки тисячі американських працівників. Окрім того, це наражає людей, які залежать від допомоги, на ризик хвороб і смерті.
Які саме наслідки матиме рішення Верховного суду, ще належить з'ясувати, враховуючи значний опір адміністрації США іноземній допомозі, навіть всупереч судовим постановам,
– пише Bloomberg.
А втім, цей крок Верховного суду натякає на готовність слугувати "стримувальним фактором для Трампа", що впевнений у своїх широких повноваженнях у реформуванні уряду й скороченні витрат навіть у тих сферах, на які Конгрес виділив гроші.
До слова, адміністрація президента США припинила близько 5800 грантів USAID. А загальна максимальна вартість утриманих грантів становить 57 мільярдів доларів.