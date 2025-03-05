Верховний суд США відмовив Трампу: підрядникам USAID мають виплатити 2 мільярди доларів

Верховний суд США відхилив запит адміністрації Дональда Трампа на скасування постанови суду нижчої інстанції, що вимагає виплатити підрядникам 2 мільярди доларів за вже виконану роботу. Йдеться про програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це 5 березня повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Двоє суддів, зокрема головний суддя Джон Робертс, у голосуванні приєдналися до трьох лібералів у більшості, а інші троє суддів висловили незгоду.

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Що відомо про наслідки

Гуманітарні організації наголошують – гроші від Агентства США з міжнародного розвитку вкрай необхідні. Заморожування ставить під загрозу сотні проєктів і змушує партнерські організації звільняти або відправляти у відпустки тисячі американських працівників. Окрім того, це наражає людей, які залежать від допомоги, на ризик хвороб і смерті.

Які саме наслідки матиме рішення Верховного суду, ще належить з'ясувати, враховуючи значний опір адміністрації США іноземній допомозі, навіть всупереч судовим постановам,

– пише Bloomberg.

А втім, цей крок Верховного суду натякає на готовність слугувати "стримувальним фактором для Трампа", що впевнений у своїх широких повноваженнях у реформуванні уряду й скороченні витрат навіть у тих сферах, на які Конгрес виділив гроші.

До слова, адміністрація президента США припинила близько 5800 грантів USAID. А загальна максимальна вартість утриманих грантів становить 57 мільярдів доларів.