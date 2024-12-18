Ми не збираємось нічого Путіну пробачати, – Зеленський про ідею заморозки війни в Україні

На Заході розглядають декілька варіантів закінчення війни в Україні, один із них – заморозка бойових дій. Водночас президент України категорично відкинув цю ідею.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для Le Parisien. Зокрема, він пригадав, чим закінчувалися інші заморожені війни, які розпочинав Путін.

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Яка позиція Зеленського щодо заморозки війни

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для України є неприпустимим варіант, за якого війна буде спочатку заморожена, а потім розпочнуться мирні перемовини з Росією.

Я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпека, коли кажуть, давайте, зараз заморозимо все, заморозимо війну, а потім вже будемо домовлятись з росіянами. Ні! Ми не збираємось нічого Путіну пробачати,

– наголосив президент.

Він також додав, глава Кремля вже вбив багатьох українців і продовжує це робити.

"Мир за рахунок України – це несправедливо, дає поштовх іншим диктаторам робити те саме, що Путін та дає можливість Путіну повернутися знову", – зазначив Зеленський.

Президент також пригадав, дві війни у Чечні, окупацію частини територій Грузії, Молдови, Сирії, Африці. Також український лідер порівняв Путіна із бумерангом.

"Він (Путін – 24 Канал) в будь-якому випадку повернеться, бо Путін – бумеранг", – заявив президент.