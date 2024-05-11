Будуть кілька ночей поспіль: де знову вдарять заморозки

В Україні знову очікуються заморозки. У частині областей вони будуть кілька діб поспіль.

Синоптики попередили про I рівень небезпечності. Де саме чекати заморозків, передає 24 Канал.

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В яких областях знову вдарять заморозки

В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 12 травня у північних, Полтавській і Харківській, а також 13 й 14 травня в західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 (І рівень небезпечності, жовтий).

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В яких областях прогнозують заморозки вночі 12 – 14 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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