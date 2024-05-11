Будуть кілька ночей поспіль: де знову вдарять заморозки

11 травня 2024, 19:29
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні знову очікуються заморозки. У частині областей вони будуть кілька діб поспіль.

Синоптики попередили про I рівень небезпечності. Де саме чекати заморозків, передає 24 Канал.

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В яких областях знову вдарять заморозки

В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 12 травня у північних, Полтавській і Харківській, а також 13 й 14 травня в західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 (І рівень небезпечності, жовтий).

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В яких областях прогнозують заморозки вночі 12 – 14 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода в найближчі три доби

  • У неділю переважно без опадів, тільки в північних областях вдень місцями невеликий дощ.
  • 13 травня в Україні, крім Заходу, подекуди також пройдуть невеликі дощі.
  • 14 травня у східних, південно-східних та більшості центральних областей пройдуть дощі. На решті території буде без опадів.
  • Температура повітря вночі 1 – 8 градусів тепла, окрім областей, де, очікуються заморозки. 12 травня на Півдні та Закарпатті 7 – 12 тепла.
  • Вдень суботи до +20, у північних та більшості центральних областей, 13 – 14 травня в Україні, крім крайнього заходу, 9 – 15 градусів.

Автор: Юлія Муріна