В одній із західних областей України 16 – 17 травня знову будуть заморозки

Сильні заморозки до 0 градусів за Цельсієм вночі та вранці очікуються у Львівській області. Через це у області, зокрема у Львові оголосять помаранчевий рівень небезпеки.

Заморозки очікуються однаково 16 і 17 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на попередження Львівського регіонального центру гідрометеорології.

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Заморозки очікуються на Львівщині

Львівський регіональний центр гідрометеорології попереджає, що вночі на вранці 16 травня у Львівській області очікується від 0 до 5 градусів вище нуля.

У Львові це діапазон від 0 до 2 градусів.

17 травня обіцяє бути ще холодніше. У Львівській області це 0 – 3 градуси, а у Львові ті ж 0 – 2 градуси.

У регіоні 16 травня оголошується II рівень небезпеки – помаранчевий. 17 травня – I рівень (жовтий).



Попередження Львівського регіонального центру гідрометеорології

Нагадаємо, 15 травня у Львові прогнозують дощ з мокрим снігом до 15 – 49 міліметрів за 12 годин або менше. Також очікують сиьні пориви вітру зі швидкість 15 – 20 метрів за секунду. Через це у Львові наголосили I рівень небезпеки (жовтий), те саме у Києві.

Мешканцям радять щільно зачиняти вікна та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. А також триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.