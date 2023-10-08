В Україні вдарять заморозки: де і як довго вони будуть

Уже найближчої ночі в Україні очікуються заморозки. Ба більше, подекуди, ймовірно, йтиме перший сніг.

Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -5 градусів. Ймовірно, заморозки вдарять в більшості областей.

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Заморозки накриють майже всю Україну

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю пройдуть невеликі та помірні дощі. Втім, вдень подекуди на Південному Сході будуть значні опади. Пригріє до +9...+14. Лише на Півдні +16...+21 градуса.

Далі, 9 жовтня, у південно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті, 10 жовтня у північно-східних областях та в Криму також невеликий дощ. До речі, у в Карпатах з мокрим снігом. Тим часом решті території переважно без опадів.

Вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини, 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) заморозки 0 – 5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий),

– попередили синоптики.

Додали, що вдень очікується +5...+10 градусів, на Півдні до +15. До речі, 8 та 9 жовтня пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

В Україні прогнозують заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже з 11 жовтня в Україні знову потепліє. Вдень четверга стовпчики термометрів у більшості областей можуть знову перевищити позначку у 20 градусів.